TRÂNSITO ‘Até quando?’ Mais uma pessoa é morta no trânsito por imprudência de motorista A 11º vítima é uma mulher de 60 anos, que foi atropelada por um carro quando estava sentada na calçada de sua residência

10 OUT 2020 - 12h:00 Por Israel Espíndola

Solange de Souza Santos, 60 anos, é mais uma vítima do trânsito violento de Três Lagoas. Ela morreu nesta semana depois de dois dias de sofrimento na UTI do Hospital Auxiliadora, ela não resistiu as lesões causadas por um atropelamento. Solange deixa quatro filhos e sete netos.

O acidente de trânsito aconteceu no domingo (6), de outubro, nos cruzamentos da Rua Bernardino Mendes com a Trajano dos Santos, no sentido Santa Luzia para o Ypacarai. O carro, conduzido por Jackson Amorim de Oliveira, de 23 anos, não respeitou a sinalização que indicava que deveria parar no cruzamento e acabou provocando o choque contra uma caminhonete. Esta perdeu o controle e atropelou a idosa e a filha de uma terceira pessoa que estavam sentadas na calçada.

Solange é 11ª vítima fatal deste trânsito caótico de uma cidade com pouco mais de 123 mil habitantes, o que comprova a imprudência dos motoristas e o excesso da velocidade nas vias públicas.

A mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital com fraturas nas pernas, braços, lesões na cabeça e fratura de costelas, além de apresentar sinais de hemorragia interna. Ela teve complicações no seu quadro clínico e não resistiu, falecendo no final da noite de terça-feira (8).

Irresponsabilidade

O condutor da F1000 que estava na preferencial quando colidiu com o carro é um idoso e foi identificado apenas por Márcio. Ele estava conduzindo o utilitário com a CNH vencida um sinal de que falta fiscalização dos órgãos competentes de trânsito de Três Lagoas.

Embriaguez

O motorista que causou a morte da mulher é Jackson Amorim de Oliveira, de 23 anos. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o carro tinha sido adquirido há poucos dias. Jackson foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Ele conduzia um veículo em alta velocidade e não respeitou a sinalização vindo a colidir contra uma caminhonete. Jackson segue preso na PSM (Presídio de Segurança Média) de Três Lagoas.Na audiência de custódia foi arbitrada um fiança que ainda não foi paga.