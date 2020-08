ATÉ QUANDO? Atendimentos deixam a desejar Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

19 AGO 2020 - 11h:40 Por Da redação

ATENDIMENTO 1

E as longas filas para conseguir um atendimento na Caixa Econômica Federal em Três Lagoas continuam. Nesta semana, mudaram o local de distribuição da senha para o ginásio da Lagoa Maior. Na verdade, só transferiram o problema de um lugar para o outro, pois as filas e o atendimento continuam o mesmo. O usuário da Caixa precisa enfrentar fila em um dia para ser atendimento no outro. A Caixa alega que não tem necessidade das pessoas dormirem na fila, e que também existem outros canais disponíveis pela internet e aplicativos para o atendimento. O grande problema é que nem todos têm facilidade para isso. Os usuários da Caixa em Três Lagoas estão revoltados com o atendimento da agência.

ATENDIMENTO 2

Ainda falando sobre atendimento, outro setor que tem deixado a desejar na cidade é do INSS, que continua com o atendimento presencial suspenso. Em que pese a pandemia da Covid-19, os órgãos públicos não pode deixar a população sem atendimento, principalmente os serviços considerados essenciais. O atendimento presencial do INSS já passou da hora de voltar, é claro, com medidas de segurança.

VAIADO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu algumas vaias nesta semana, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado. Durante um discurso mesmo em meio as vaias, Azambuja se manteve firme em sua fala.

AMIGO

Ainda durante visita a Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o deputado estadual, Coronel David para informar sobre a recepção calorosa que teve ao desembarcar no Estado. O presidente lamentou a ausência do parlamentar, que não pode comparecer ao evento depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19.