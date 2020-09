COVID-19 Atividades esportivas começam a ser liberadas, mas futebol não Decisão é do Comitê de Combate

19 SET 2020 - 12h:00 Por Israel Espíndola

O Comitê de Enfretamento à Covid-19 decidiu liberar práticas esportivas que não tenham contato físico, em Três Lagoas. As alterações serão publicadas no Decreto Municipal, que deverá ser divulgado na próxima semana. A deliberação ocorreu durante reunião com os integrantes do Comitê, na quinta-feira (17). A equipe disse que recebeu várias solicitações e pedidos para liberarem modalidades esportivas, como o new fut, futebol sem contato, onde cada jogador tem sua área delimitada, e o new vôlei.

Além deste, também poderá retornar o tênis de mesa, futebol de mesa e outros que possuam poucos jogadores e que não tenham contato físico. No entanto, continua proibido esporte de contato, como luta, futebol tradicional, vôlei tradicional, basquete entre outros.

O Comitê informou que outros assuntos serão discutidos na próxima semana, como algumas alterações no número de pessoas em templos religiosos e música ao vivo.