ATLETISMO Atletas de Três Lagoas se destacam no Estadual de Atletismo Jovens atletas conseguiram indíce para o campeonato brasileiro de atletismo

19 OUT 2020 - 11h:00 Por Israel Espíndola

Mesmo com pouco tempo para treinar as meninas da Associação três-lagoense de atletismo se destacaram nas provas de campeonato Estadual de Atletismo, realizado no último final de semana em Campo Grande.

As atletas sub 20 obtiveram ótimos resultados classificando para o campeonato brasileiro que será realizado em São Paulo no mês de novembro. Destaque no individual para Mirielen Ferreira dos Santos, campeã nos 200 e 400 metros. Camila Inês Cardoso, medalha de prata, na modalidade arremesso de peso e lançamento de disco. Ana Laura Pereira Cordeiro, campeã nos 400 e 800 metros. As jovens atletas estiveram competindo na capital acompanhadas do professor Reynaldo Abrão Camargo, técnico da Sejuvel/SEMEC.

Estadual de Atletismo

Por conta da pandemia da corona vírus, o campeonato seguiu rigorosos protocolos de biossegurança, e teve o número reduzido de pessoas no Parque Ayrton Sena, onde está a moderna pista de atletismo.

Atletas de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porão e Três Lagoas, tiveram que seguir os protocolos rigorosos, e para manter o distanciamento recomendável apenas permaneceram nas provas atletas que buscavam classificação para o campeonato nacional.