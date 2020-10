TRêS LAGOAS Audiência Pública sobre LDO 2021 será dia 13 Evento será online por causa da pandemia da Covid-19

6 OUT 2020 - 17h:00 Por Da redação

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle realizará no próximo dia 13, a Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei do Orçamento Anual (LDO) de 2021.



Devido às medidas de distanciamento social por causa da pandemia do Novo Coronavírus, a Audiência será realizada “online”. Conforme edital publicado no Diário Oficial desta terça-feira (06), às 8h, a SEFIRC vai disponibilizar o texto da LDO 2021 na página oficial da Prefeitura www.treslagoas.ms.gov.br e os interessados poderão fazer o download do documento.



Sugestões, dúvidas e subsídios sobre o Projeto de Lei podem ser enviadas ao e-mail: reinaldo.anjos@treslagoas.ms.gov.br , pelo telefone (67) 3929-9928 ou whatsapp (67)99828-1125. Caso haja dúvidas com o download do arquivo, o telefone para contato é (67) 3929-9962. Os canais estarão disponíveis até o meio dia do dia 13.



A SEFIRC enviará o Projeto de LDO à Câmara Municipal de Vereadores no dia 15 e deverá ser votado até dezembro.