TRêS LAGOAS Aulas na Rede municipal permanecem suspensas até maio Estado também suspendeu aulas presenciais e deve antecipar férias de julho

18 ABR 2020 - 17h:41 Por Ana Cristina Santos

As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas permanecem suspensas até 3 de maio. O novo decreto prorrogando o atual será publicado no Diário Oficial do Município de segunda-feira (20).

O governo do Estado também suspendeu as aulas presenciais até 3 de maio. No entanto, deve antecipar as férias de julho para maio. Assim não deverá haver aula por mais 15 dias no próximo mês.

Ainda segundo a prefeitura, os dias sem aulas serão repostos sem prejuízo dos 200 dias letivos de 2020. Porém, a situação epidemiológica em Três Lagoas, segundo a administração municipal, pode levar a outras decisões futuras.

A prefeitura decidiu manter suspensas as aulas diante dos casos de Covid-19 em Três Lagoas que, até este sábado (18), tem confirmados 17 casos e um óbito de uma idosa de 81 anos.

“Estamos pensando nas melhores formas de prevenir a nossa população. As decisões são tomadas dia a dia, conforme a necessidade do Município naquele momento. Por hora, é melhor que estendamos a suspensão das aulas para que as crianças não se exponham ao risco”, disse o prefeito Ângelo Guerreiro.

O prefeito também ressaltou a importância do isolamento social. “Precisamos nos conscientizar, as crianças não estão de férias. Esse período é para que as pessoas fiquem dentro de suas casas, evitando aglomerações no centro, em parquinhos ou até mesmo nas ruas”, destacou.