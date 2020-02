TRêS LAGOAS Aulas na Rede Municipal são adiadas para março Adiamento ocorre em decorrência de duas ações contra processo seletivo

14 FEV 2020 - 17h:58 Por Ana Cristina Santos

Pela segunda vez a Prefeitura de Três Lagoas adia o início do ano letivo da Rede Municipal de Ensino. As aulas estavam previstas para começar dia 12 de fevereiro, depois para 19 do mesmo mês. Agora, a prefeitura anunciou a prorrogação para 2 de março.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (14) pela prefeitura. A prorrogação ocorre em decorrência de duas ações coletivas movidas na Justiça contra um processo seletivo realizado pela prefeitura para a contratação de 343 professores temporários para trabalhar nas escolas municipais e centros de educação infantil.

Uma ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted) de Três Lagoas, e a outra pela Defensoria Pública. Ambas, ajuizadas após candidatos alegarem falta de informações claras no edital do processo.

Como não houve decisão da Justiça sobre as duas ações, a prefeitura decidiu prorrogar o início das aulas para março. Além disso, a administração municipal decidiu, por enquanto, não fazer a convocação dos aprovados no processo seletivo.

Diante de tal fato, a prefeitura entendeu pela inviabilidade de convocação dos então aprovados no processo. “ Com o intuito de evitar maiores prejuízos e pautado pela continuidade e eficiência do serviço público – cujos ditames são amparados pelo próprio texto constitucional – fica o início das aulas, até então previsto para o dia 19 de fevereiro, prorrogado para o dia 2 de março de 2020 nas escolas e centros de educação infantil de Três Lagoas”, diz comunicado da prefeitura.