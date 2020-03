REDE ESTADUAL Aulas nas escolas estaduais de MS são suspensas Medida visa evitar novos casos de coronavírus

17 MAR 2020 - 15h:26 Por Ana Cristina Santos

As aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul estão suspensas. A decisão, publicada em decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), é uma medida de prevenção para evitar novos casos de coronavírus.

De acordo com decreto, as aulas ficam suspensas por 15 dias no período de 23 de março a 6 de abri, sendo que de 18 a 20 deste mês, é um período reservado para a comunidade escolar se adaptar.

A decisão afeta cerca de 250 mil alunos de 1,7 mil escolas em Mato Grosso do Sul e aproximadamente 25 mil funcionários.

A Prefeitura de Três Lagoas também suspendeu as aulas por 15 dias.