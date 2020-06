EFEITO COVID-19 Aulas presenciais na Rede Estadual não voltam antes de agosto Anúncio do adiamento do retorno das aulas presenciais foi feito pelo governador

25 JUN 2020 - 11h:59 Por Ana Cristina Santos

As aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul não vão voltar antes de 1º de agosto, segundo informou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), duramente live na manhã desta quinta-feira (25).

Azambuja justificou o aumento dos casos do novo Coronavírus em Mato Grosso do Sul para adiar o retorno das aulas presenciais no Estado. O mesmo deverá ser seguido pelos municípios, que têm acompanhado a decisão do governo estadual, já que o transporte de alunos da zona rural, por exemplo, é feito em parceria entre Estado e municípios.

Ainda segundo o governador, as aulas vão continuar de maneira remota, por vídeo e à distância.