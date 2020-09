TRêS LAGOAS Aulas presenciais na rede municipal continuam suspensas A nova data é para o retorno presencial em 8 de outubro

9 SET 2020 - 08h:15 Por Tatiane Simon

As aulas presenciais das 19 escolas e 19 Centros de Educação Infantil (CEIs) de Três Lagoas foram, novamente, prorrogadas. A nova data é para o retorno presencial em 8 de outubro.

A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de terça-feira (8) e a justificativa da administração municipal é de o objetivo em prorrogar o volta às aulas presencial é o de prevenir o contágio da Covid-19.



De acordo com o documento, que considerou os Decretos Estaduais anteriormente publicados, que dispõe sobre as medidas temporárias para a prevenção do contágio da doença COVID-19 suspendendo as aulas presenciais nas unidades escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino, prorrogou-se até 8 de outubro de 2020 a suspensão das aulas presenciais nas unidades educacionais que trata o artigo 2º do Decreto nº. 048, de 17 de março de 2020.



As medidas previstas no Decreto atual poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.