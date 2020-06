TRêS LAGOAS Aulas presenciais no IFMS retornariam nesta 3ª, mas seguem suspensas Com a nova decisão, estudantes seguem com atividades em ambientes virtuais de ensino até 30 de junho

2 JUN 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Com a nova decisão, estudantes seguem com atividades em ambientes virtuais de ensino até 30 de junho - Arquivo/JP Alunos do campus de Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) terão aulas presenciais suspensas até o dia 30 de junho. A medida vale para os demais nove municípios onde há campus do instituto. Em nota, o IFMS diz que os estudantes da instituição continuam tendo aulas em ambientes virtuais de ensino e servidores permanecem em home office até a próxima deliberação. A decisão anterior estendia até 2 de junho a suspensão das atividades de ensino e administrativas presenciais, medida adotada no dia 18 de março para garantir o isolamento social de estudantes e servidores. Desde então, a Comissão de Organização de Campanhas de Conscientização dos Riscos e Medidas de Prevenção contra o Coronavírus tem realizado reuniões periódicas para avaliar da situação e orientar a reitoria sobre as medidas a serem tomadas no enfrentamento à pandemia. Auxílios Estudantis Durante o período de pandemia e suspensão das atividades presenciais, o IFMS oferta três auxílios emergenciais para os estudantes. Para entender em quais editais pode se inscrever, o estudante pode acessar a página sobre os auxílios estudantis concedidos durante a pandemia. Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail dirae@ifms.edu.br, da Diretoria de Assuntos Estudantis (Dirae).

Deixe seu Comentário