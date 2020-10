COVID-19 Aulas presenciais só em 2021 Prefeitura de Três Lagoas e governo do Estado mantém aulas remotas em 2020

10 OUT 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado anunciou nesta semana a prorrogação do período de suspensão das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino até o dia 18 de dezembro. Com a decisão, o ano letivo será concluído de maneira não presencial, com a sequência das aulas remotas até o final de 2020.

A mesma decisão foi tomada pela Prefeitura de Três Lagoas, depois de reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que resolveu seguir o mesmo posicionamento do governo estadual. A medida da Prefeitura de Três Lagoas vale para escolas públicas e particulares também.

Suspensas desde março, as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ocorrer de maneira remota, como parte das medidas adotadas a fim de conter a pandemia causada pelo novo Coronavírus.

Desde então, os alunos das escolas estaduais, municipais e particulares, passaram a contar com diversas ferramentas para a execução das atividades de forma não presencial.

Representantes das escolas particulares de Três Lagoas chegaram a solicitar o retorno as aulas presenciais, mas o comitê não liberou a volta dos alunos em salas de aulas.

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoa tem mais de 16 mil alunos matriculados. Já as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul tem 210 mil estudantes.

A decisão das secretarias municipal e estadual de educação foi tomada com base nas recomendações das autoridades da área da saúde, que entendem que ainda não é o momento dos alunos voltarem a frequentar as salas de aulas, em decorrência dos casos de Covid-19.