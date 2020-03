COMBATE COVID-19 Aulas teóricas e práticas em autoescolas estão suspensas até abril Segundo Detran-MS, suspensão encerra dia 6 de abril

27 MAR 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

As aulas teóricas e práticas nos Centro de Formação de Condutores estão suspensas até o dia 6 de abril por determinação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). O anúncio foi feito na segunda-feira (23) e vale por 15 dias.

A medida tomada pelo governo do Estado como forma de garantir as medidas de prevenção contra o contágio do Novo Coronavirus (Covid-19) foi publicada de maneira emergencial em Diário Oficial do Estado pela portaria número 71.

A diretora de Educação do Departamento, Elijane Coelho, explica que, assim como as aulas, os exames para processo de habilitação como médico, teórico e prático também estão suspensos. “O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou uma deliberação que amplia o prazo para conclusão dos processos de habilitação de 12 para 18 meses. Com isso os alunos poderão dar continuidade à sua formação de maneira tranquila quando passar essa fase”, comenta.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que com esse cuidado o Departamento está atento não apenas aos servidores e clientes, como também aos instrutores e colaboradores das empresas parceiras. “As aulas teóricas são em salas de aula, ambientes fechados que geralmente reúnem mais de 10 pessoas, enquanto nas aulas práticas instrutor e aluno ficam próximos por muito tempo dentro do veículo. São ambientes propensos à contaminação e devem ser evitados, conforme orientação dos órgãos de saúde”, comenta.