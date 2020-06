DADOS Aumenta o número de leitos de UTI ocupados em Três Lagoas Cidade registra 11 novos casos de Covid e cinco leitos de UTI estão ocupados

24 JUN 2020 - 18h:03 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas registrou 11 novos casos de Covid-19 e passou a ter cinco vagas de UTI ocupadas. Dos novos casos, apenas três tiveram contato com alguém já confirmado para a doença. Entre os confirmados estão quatro mulheres com idade entre 22 e 49 anos e sete homens de 18 a 48 anos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (24), 11 novos casos foram registrados em Três Lagoas, e todos estão em isolamento domiciliar.

Do início da pandemia até agora, 234 casos foram confirmados de Covid em Três Lagoas. Desse total, 188 estão recuperados e 41 ativos. O município ainda investiga 105 casos suspeitos de Covid.

Com o aumento do número de casos e vagas ocupadas de UTI ocupadas no Hospital Auxiliadora, a prefeitura juntamente com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 reforçam a informação sobre as normas de prevenção à doença.

O uso máscara de proteção facial passou a ser obrigatório em locais públicos também. Nos estabelecimentos comerciais já era obrigatório desde o início da pandemia.

Evitar aglomeração também é uma recomendação do Comitê e está previsto em Decreto Municipal. Na Lagoa Maior, por exemplo, está proibida a presença de grupos de mais de seis pessoas. O toque de recolher, definido para a partir das 00h, também auxilia para o controle de possíveis aglomerações noturnas, que podem causar a proliferação da doença.

“O Comitê se reúne semanalmente para definir as regras para os próximos dias em diversos setores. Estamos preocupados com a questão financeira dos três-lagoenses, mas não podemos deixar de priorizar a saúde”, destacou Cassiano Rojas Maia, integrante do Comitê.

A administração municipal ressalta ainda que, restaurantes, lanchonetes e bares precisam seguir normas rígidas de organização, como distanciamento de 2 metros entre as mesas, número máximo de seis pessoas por mesa, a não permanência de pessoas sem máscara, e a disponibilização de álcool em gel, além a lotação máxima de 60% do permitido no local.

“É importante que a população entenda que tudo o que vem sendo feito é para que consigamos manter baixo o número de casos e principalmente de óbitos em Três Lagoas devido à COVID-19. Com cada um se atentando aos cuidados necessários conseguiremos voltar ao normal em breve”, concluiu Angelina Zuque.