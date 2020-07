2020 Aumenta para 6 número de pré-candidatos a prefeito Disputa pela Prefeitura de Três Lagoas deve ser acirrada nas eleições deste ano

11 JUL 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

Aumentou para seis o número de pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições de novembro deste ano. Nesta semana, o vereador Renée Venâncio (PL) anunciou que não vai tentar à reeleição, pois concorrerá ao cargo de prefeito da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Para a definição das candidaturas e coligações é preciso aguardar as convenções partidárias que poderão ocorrer de 31 de agosto a 16 de setembro. Com o adiamento das eleições por conta da pandemia da Covid-19, alguns pontos do calendário eleitoral tiveram datas modificadas. Um deles as convenções que neste ano poderão ser virtuais.

Apesar das novas datas, em Três Lagoas, alguns partidos já haviam anunciado os seus pré-candidatos a prefeito. O PSDB terá o atual prefeito Ângelo Guerreiro tentando a reeleição. O PT decidiu lançar o jovem Reynold Duarte, o PSL o tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, o Republicanos, o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Fabrício Venturoli, o Solidariedade, o jornalista Sebastião Neto, e agora o PL, o vereador Renée Venâncio.

O pré-candidato do PL quer unir os partidos de oposição à atual administração para enfrentar a situação e chegar à prefeitura. Renée afirmou que não será uma disputa fácil, pois sabe que é difícil enfrentar a máquina administrativa, mas acredita que se houver a união entorno do nome que estiver melhor nas pesquisas será possível enfrentar o atual prefeito da cidade.

Ainda de acordo com o vereador, em 2016, quando saiu candidato a deputado federal, obteve 14 mil votos, sendo 12 mil somente em Três Lagoas. A votação que obteve dentro da cidade, de acordo com ele, a condicionou a pleitear a possibilidade de administrar Três Lagoas a partir de 2021.

Renée Venâncio destacou que o seu diferencial será o de romper esse ciclo político que está no comando de Três Lagoas há anos. Segundo o vereador, Três Lagoas tem uma arrecadação alta e que precisa ser bem aplicada. Na opinião dele, o município tem um problema de gestão. “É preciso mudar o modelo administrativo de Três Lagoas”, destacou.