TRêS LAGOAS Aumento de 3,3% nas contas de água é prorrogado para outubro Reajuste na tarifa de água e esgoto em Três Lagoas teria início a partir de setembro

3 AGO 2020 - 17h:34 Por Ana Cristina Santos

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul (Agepan) autorizou a Empresa de Saneamento Básico do Mato Grosso do Sul (Sanesul) a aplicar o reajuste de 3,3% no serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Três Lagoas, a partir de setembro. Para os demais municípios atendidos pela Sanesul, o reajuste será de 2,4%.

No entanto, após polêmica devido aos cortes de água nesse momento de pandemia da Covid-19, a empresa decidiu aplicar o reajuste a partir de outubro. O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Sanesul , Walter Carneiro, em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação.

Durante a entrevista, Walter explicou o porque a tarifa de Três Lagoas é mais alta em relação a dos demais municípios. “ A composição tarifaria da região de Três Lagoas é diferente das demais cidades que são operadas pela Sanesul. A data base desse reajuste, também é diferente. A posposta da empresa foi preservar a data base, mas fazer esse cobrança só a partir de outubro, quando a gente espera que o período de pandemia esteja mais resolvido, ou amenizado, disse.

Segundo o presidente da Sanesul, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), entrou em contato com a empresa, sensível a essa situação, mas, segundo Walter, é preciso respeitar a Agepan. Além disso, destacou que, todo contrato prevê equilíbrio financeiro que se sustente. E que o reajuste é calculado anualmente com base no índice da inflação do período. Ressaltou que se o reajuste não fosse aplicado esse ano, para 2021, será acumulado.