ALERTA Aumento de casos de Covid na divisa com São Paulo preocupa a Costa Leste Três Lagoas na fronteira com o Estado de São Paulo enfrenta um risco a mais no combate e prevenção da pandemia

27 JUN 2020 - 07h:13 Por Ana Cristina Santos

A região Noroeste paulista, com municípios próximos a Três Lagoas, tem mais de 5,6 mil casos do novo Coronavírus, e 156 mortes causadas pelo doença. Algumas cidades, no entanto, ainda não registraram casos, e outras com números reduzidos, nem mortes. É o caso de Paulicéia, com apenas dois casos, e nenhuma morte.

Castilho, na divisa com Três Lagoas, tem 13 casos e uma morte. Andradina, tem 53 casos e quatro mortes. Araçatuba registrou 584 casos e 14 óbitos pela Covid. Presidente Prudente tem 451 casos e 16 mortes, e Barretos, onde vários pacientes fazem tratamento de câncer, está com 820 casos e 16 óbitos. São José do Rio Preto tem 2.085 casos e 61 mortes.

Por ser municípios próximos a Três Lagoas e a ouras cidades da Costa Leste e que diariamente recebem sul-mato-grossenses, para passeio ou negócios, existe uma preocupação maior das autoridades de saúde com a propagação do coronavírus.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, é esperado um aumento de casos a partir de agora, com pico previsto para julho e até a primeira quinzena de agosto. Por isso, tem solicitado que as pessoas ainda cumpram o isolamento social. “Não é o momento de relaxar, estamos tendo aumento de casos e surtos em alguns municípios em outros a situação está mais controlada”.

Em Três Lagoas, do início da pandemia até agora, foram registrados 253 casos confirmados. Desses, 202 estão recuperados, e 46 estão ativos, em tratamento contra a doença.

Sete pessoas estão hospitalizadas, sendo duas em UTI pública e uma em enfermaria pública. Enquanto entre os suspeitos, dois estão em enfermaria pública e dois em UTI privada.

Atualmente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas tem 20 leitos de UTI para Covid. O município comprou mais 10 respiradores para instalar no hospital, caso necessário. No Hospital Cassems tem mais 10.

A secretária de Saúde informou que o município está realizando 90 testes por dia em pacientes com sintomas de Covid. Segundo ela, com a ampliação do número de testes será possível controlar melhor os casos e evitar a disseminação.