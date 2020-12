DECRETO ESTADUAL Aumento dos casos de Covid obriga comércio fechar mais cedo Fiscalização será reforçada para cumprir decreto

12 DEZ 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas não poderão mais ficar abertos até a meia noite, a partir de segunda-feira (14), quando entra em vigor o decreto estadual que estabelece o toque de recolher em todo o território de Mato Grosso do Sul por 15 dias para conter o avanço da Covid-19. (Leia mais sobre o assunto na página 9) Nesse período, os moradores não poderão sair de casa entre 22h e 5h. Há exceção em casos de trabalho e emergência médica. Serviços não essenciais como bares e restaurantes devem permanecer fechados durante o horário de restrição.

Em Três Lagoas, desde o dia 28 de outubro, o toque de recolher passou a vigorar a partir da meia noite. Logo no início da pandemia, em março, o toque de recolher começava às 20h, depois foi alterado para às 22 horas, e por último passou a vigorar a partir da meia noite. Bares, lanchonetes e similares estão funcionando até esse horário.

Entretanto, com o avanço dos casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o governo estadual decidiu decretar o início do toque de recolher em todo o Estado a partir das 22h, para evitar aglomerações, e consequentemente novos casos, além de um possível colapso no sistema de saúde.

Em Três Lagoas, a partir da próxima semana, o comércio ficaria aberto até às 22h, em virtude das compras de Natal. Agora, com esse decreto, as lojas terão que fechar um pouco mais cedo para dar tempo de todos estarem em casa até às 22h, quando inicia o toque de recolher.

O presidente do Sindicato do Comércio varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, disse que os sindicatos patronal e dos empregados vão cumprir a decisão. No entanto, discorda com a medida para Três Lagoas, já que, segundo ele, o município está em grau tolerável em relação aos casos de Covid. Sueide destacou que é importante as restrições para evitar o aumento de casos e consequentemente a superlotação dos leitos hospitalares. Todavia, entende que nesse momento, não haveria a necessidade de restringir esse horário em Três Lagoas.

O presidente do Sindicato disse que os comerciantes estão tentando “recuperar” os prejuízos gerados desde o início da pandemia. Na próxima terça-feira, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reunirá para discutir esse e outros assuntos. O promotor de Justiça, Moisés Casaroto, que faz parte do Comitê, disse que haverá fiscalização para o cumprimento do decreto estadual.