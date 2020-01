PRESO Autor de atropelamento em massa é transferido para presídio Mecânico vai responder por duas mortes e 14 tentativas de homicídio

28 JAN 2020 - 12h:19 Por Alfredo Neto

O mecânico Paulo Alves da Silva, de 48 anos, responsável pelo atropelamento em massa que matou duas pessoas na noite de domingo (26), em Nova Independência (SP), recebeu alta da Santa Casa de Andradina, na tarde desta segunda-feira, e foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade Nova Independência-SP

Após receber alta, o mecânico prestou depoimento ao delegado responsável pelo inquérito e após audiência de custódia a Justiça do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva de Paulo Alves da Silva.

O mecânico esponde por duplo homicídio com doloso (com a intenção de matar), 14 tentativas de homicídio, posse irregular de munição de arma de fogo - foram encontradas pela perícia da Polícia Civil munições calibre 38 na picape usada por ele no atropelamento -, seis lesões corporais, devido a uma briga com integrantes da festa que era realizada no local, e enquadramento na lei Maria da Penha por agredir a socos a esposa, fato que originou a confusão.