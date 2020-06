PANDEMIA Autoridades reforçam importância do isolamento durante feriadão: 'fique em casa' Secretário estadual de Saúde ressalta que não é momento de festas e viagens

10 JUN 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Com a proximidade de um feriado prolongado – de quinta-feira (11) a segunda-feira (15) – as autoridades sanitárias reforçam a importância da adesão do isolamento social dos três-lagoenses. O feriadão começa na quinta-feira com o Corpus Christi e vai até o dia 15, quando é comemorado o aniversário de emancipação política-administrativa de Três Lagoas.

Na live do governo do Estado desta terça-feira (9), a secretária-adjunta da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Christine Maymone, alertou. “É momento de ficarmos vigilantes e em alerta. De ficarmos em casa e sem aglomerações, mesmo que em casa”.

A preocupação aumenta, principalmente, porque um feriado prolongado se aproxima. O que antes podia ser sinônimo de folga ou de uma viagem em família, agora, não mais!

“Eu faço um apelo. Fiquem em casa nos próximos dias. Esse comportamento é de responsabilidade com a vida”, salienta o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende.

A taxa de isolamento social em Três Lagoas não tem sido das melhores. No domingo marcou 47% e foi um dos piores registros de domingos. Ontem, o governo informou que a taxa de adesão foi de apenas 36% na segunda-feira.