INVESTIMENTO Autorizadas obras de infraestrutura Projeto abrange uma área de 41.394,25 metros quadrados de pavimentação

7 NOV 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) assinou nesta semana contratos para obras de drenagem e pavimentação em ruas da cidade. No bairro Santa Rita, serão contemplados trechos das ruas: Evangelista, rua Coronel João Filgueiras, Bernardirno Antonio Leite, Otávio Ziguefredo Roriz Alfredo Castilho, viela Antônio Sioney Pereira, Projetada E, Antônio de Barros Guerra, Alexandre Abraão, e travessas 1 e 2.

O projeto abrange uma área de 41.394,25 metros quadrados de pavimentação, contando com 8.938,14 metros de meio fio com sarjeta, direcionando escoamento superficial para 3.123,43 metros de galeria de águas pluviais em tubos de concreto.

O segundo contrato prevê investimentos na avenida Julio Ferreira Xavier, antiga Ponta Porã. Serão 4.711,53 metros quadrados de pavimentação, contando com 1.094,07 metros de meio fio com sarjeta, e escoamento superficial para 370,81 metros de galeria de águas pluviais em tubos de concreto. Será contemplado o trecho entre a avenida Capitão Olinto Mancini e a rua David Alexandria.

O terceiro projeto é de restauração asfáltica na rua Yamaguti Kankit, abrangendo uma área de 32.686,59 metros quadrados. Serão contempladas também as ruas: Bruno Pholl no trecho entre a avenida Clodoaldo Garcia e rua Yamaguti Kankit, e rua C no trecho entre a rua Yamaguti Kankiti e das Perdizes.