SAúDE Auxiliadora restringe visitas por conta do coronavírus Agora, acompanhantes com sintomas de gripe não poderão entrar na unidade

18 MAR 2020 - 07h:46 Por Gisele Mendes

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas adotou medidas preventivas em relação a visitas a pacientes. Em nota, a instituição informou que o objetivo é colaborar com o enfrentamento ao Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus.

A partir de agora, só serão permitidos acompanhantes para menores de 18 anos, idosos a partir de 60 e deficientes. Só serão abertas exceções em situações que envolvam recomendações específicas de médicos por escrito. Acompanhantes com sintomas de gripe não poderão entrar na instituição.

As visitas religiosas em grupo, bem como trabalhos de voluntários estão suspensos temporariamente. Visitas na UTI também serão restritas. Apenas uma pessoa poderá ter acesso ao setor e, em casos de sintomas gripais, ela será barrada.

Essas ações foram implantadas para garantir a proteção dos pacientes e também dos funcionários. Todas as medidas são pautadas com base em orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.