ESSA HONDA É MINHA! Auxiliar de serviços gerais se desequilibra e é desclassificada de reality Reality show completou 46 horas e segue com cinco participantes, no Centro

19 DEZ 2019 - 17h:09 Por Kelly Martins

Mais uma competidora do reality show “Essa Honda é Minha!” foi desclassificada da prova. A auxiliar de serviços gerais Andreia Luíza Bárbara, de 47 anos, se desequilibrou e colocou os pés no chão ao tentar pegar a sapatilha. A competidora resistiu por mais de 46 horas de reality, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas.

Agora cinco participantes seguem na competição em busca de uma moto 0km. O prêmio é uma CB 250 Twister, avaliada em R$ 17 mil, na ação realizada pelo Grupo RCN de Comunicação e a revendedora Honda Mototrês.

A prova iniciou na terça-feira (17), às 18h23, quando 15 competidores sentaram nas motos que estão espalhadas em uma estrutura montada na praça. Familiares, amigos e muitas pessoas que estão no comércio local aproveitam para acompanhar a disputa.

Saiba quem são os competidores que seguem no reality:

1 - FLÁVIA LUIZ DO NASCIMENTO - 24 ANOS

2 - SANDERSON ADRIEL DE SOUZA - 27 ANOS

3 - SILVANO MARQUES - 51 ANOS

4 - GABRIEL ABRHÃO - 19 ANOS

5 - ADEILTON DE ARAUJO - 24 ANOS