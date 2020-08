TERCEIRA PARCELA Auxílio Emergencial do Governo destinou R$ 37 mi a Capital Prefeituras receberão o total de R$ 461 milhões em quatro parcelas

15 AGO 2020 - 14h:45 Por Marcus Moura

As prefeituras de Mato Grosso do Sul devem receberam nesta quarta-feira (12) o terceiro repasse como parte do auxílio financeiro do governo federal, o chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar 173/2020.

A prefeitura de Campo Grande terá a maior parte do bolo a ser dividido aos municípios, R$ 37,1 milhões. Deste montante, cerca de R$ 3,2 milhões deverão ser aplicados exclusivamente na saúde.

No total, serão mais de R$ 115 milhões para distribuição proporcional entre os 79 municípios do Estado, segundo a STN (Secretaria do Tesouro Nacional), vinculada ao Ministério da Economia. Para o governo de Mato Grosso do Sul, a terceira parcela será de R$ 183,2 milhões.