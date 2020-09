ECONOMIA Auxílio Emergencial é prorrogado no valor de R$ 300 e é alívio para famílias de Três Lagoas Benefício voltado para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família

9 SET 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

O governo federal confirmou novas parcelas do auxílio emergencial. Serão pagas mais quatro parcelas de R$ 300 reais - metade do valor pago nas cinco parcelas anteriores. A prorrogação do benefício é alivio para muitas famílias três-lagoenses. Como na casa da Daiana onde a pandemia da covid-19 está atrapalhando a manter as contas em dia. Ela tem cinco filhos e o sexto está vindo. Grávida e desempregada, o marido também está parado... O seguro-desemprego dele já acabou e o auxílio emergencial é o que tem garantido comida em casa.

As novas parcelas só serão pagas para quem já recebe o benefício, o prazo para cadastramento do auxílio emergencial encerrou em julho. As parcelas são pagar por ciclos, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários.

O auxílio emergencial é voltado para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família e ajuda quem teve a renda afetada pela pandemia. As mães chefes de família continuam recebendo o dobro, ou seja, R$ 600 por mês de setembro a dezembro.