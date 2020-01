CHECK-UP Avaliação física é essencial antes de começar academia Cardiologista diz que exames são simples e necessários

26 JAN 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Iniciar uma atividade física significa, para a maioria, ter que escolher o melhor tênis e roupas apropriadas e, claro, separar o dinheiro para a matrícula em alguma academia. Segundo a cardiologista Vivian Moreira, essas escolhas deveriam ser feitas, na realidade, em um segundo momento. A primeira medida é agendar um horário com seu médico para um check-up. “Avaliação física é rápida, simples e nos fornece muitas informações sobre a saúde do paciente. Mais de 80% das pessoas desconhecem essa necessidade antes de saírem praticando qualquer atividade física”, pontua.

A especialista explica que o desconhecimento aumenta entre as pessoas com idade entre 18 e 35 anos. “Principalmente os jovens. Acreditam que pela idade são saudáveis. Nem sempre ser jovem é sinônimo de não ter doença”, acrescenta.

A ausência aparente dos principais sintomas também distanciam as pessoas de um cardiologista. “Há casos assintomáticos e silenciosos. Quando o indivíduo sobe em uma esteira, na academia, e se submete a uma corrida ele chega ao extremo do estresse muscular. E é aí que está o perigo, porque, afinal de contas, se ele não sabe como está o funcionamento do próprio coração, como saber o tipo ideal de treino? Não sabemos até que ponto nosso coração está preparado para isso. Quem tem morte súbita por esforço físico é quem tem uma doença da estrutura do coração que ao fazer um esforço muito grande culmina com uma arritmia e leva à morte”, coloca a cardiologista.

A recomendação é uma avaliação pré atividade física. “Uma anamnese do quadro do paciente. É um exame de sangue e um físico para ver o trabalho do coração, o chamado eletrocardiograma”, explica.

PREVENÇÃO

Os exames têm o objetivo minimizar os riscos de complicações cardíacas durante uma atividade física. “É fundamental a avaliação e realização dos exames antes de iniciar qualquer atividade”, ressalta Moreira.

A cardiologista também explica que é preciso definir com o médico qual nível de atividade e intensidade que o paciente pretende praticar. Na consulta, investigar a história clínica (idade, fatores de risco, uso regular de medicamentos) e o histórico familiar da pessoa (casos de cardiopatia, morte súbita e doenças cardiovascular).

EXAMES

De acordo com a Sociedades Brasileiras de Medicina do Esporte e de Cardiologia, as recomendações dependem do histórico do paciente e das atividades físicas que ele pretende iniciar.

No caso de adultos, em atividades recreativas ou de leve a moderada intensidade, sem história de doenças prévias ou uso de medicamentos, sem queixas ou história familiar de cardiopatia, devem ser solicitados os exames:

Exame médico clínico

Exames laboratoriais (hemograma, glicose, uréia, creatinina, lipidograma, ácido úrico, hepatograma, exame de urina e de fezes)

Eletrocardiograma

Teste ergométrico.