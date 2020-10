ENTREVISTA AVC é a 2ª doença que mais mata no Brasil e no mundo, alerta médico No Dia Mundial do AVC, médico neurologista alerta para prevenção contra doença

29 OUT 2020 - 10h:26 Por Ana Cristina Santos

No Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral), chamado popularmente de derrame cerebral, o neurologista do Hospital Auxiliadora, Elisson Antônio dos Santos, participou do Jornal RCN Notícias para reforçar a importância da prevenção contra esta que é a segunda doença que mais mata no mundo.

De acordo com o médico, a cada seis segundo uma morre vítima de AVC no mundo. E a cada dois segundo, uma sofre AVC. O acidente vascular cerebral ocorre quando há um entupimento ou o rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada.

Elisson destacou que alguns fatores de risco contribuem para o seu aparecimento. Idosos, pessoas com hipertensão arterial, diabetes, que fumam, fazem o uso de bebidas alcoólicas, sedentárias e obesas, são as que estão no grupo de risco para essa doença. No entanto, disse que qualquer pessoa pode sofrer o AVC, inclusive pessoas mais jovens.

Entre os sintomas estão : Diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna de um lado do corpo; alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, braço ou perna de um lado do corpo; perda súbita de visão num olho ou nos dois olhos; alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para compreender a linguagem; dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente; instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos.

Veja entrevista na integra