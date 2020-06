DIFERENTE Avenida de Três Lagoas não terá confecção do tradicional tapete de Corpus Christi; veja programação Data terá missas e bênção do Santíssimo Sacramento pelos bairros em carreata

10 JUN 2020 - 08h:40 Por Tatiane Simon

Neste ano a solenidade de Corpus Christi terá uma aparência diferente devido ao cenário da pandemia da Covid-19. É que não haverá a tradicional confecção do tapete de pó de serra na avenida Antonio Trajano, em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Três Lagoas. O tapete era feito seguindo tradição e tinha uma extensão de 5 quarteirões.

A data em 2020 será comemorada com outros costumes. Os católicos são convidados a decorarem as portas e portões de suas casas com flores e um laço branco e, ao invés de irem ao encontro do Santíssimo Sacramento durante a procissão, Ele irá ao encontro dos fiéis ao percorrer as principais ruas dos bairros de Três Lagoas.

A data celebra a Santa Eucaristia, sacramento do Corpo e Sangue de Cristo: o mistério instituído na última Ceia e comemorado todos os anos na primeira quinta-feira depois do Domingo da Santíssima Trindade.

“Este tem sido um período de fortalecimento das Igrejas Domésticas, os fiéis têm participado virtualmente das Santas Missas de dentro de suas casas e, por mais que estejamos longe fisicamente, sabemos que estamos próximos uns dos outros e unidos em oração. Mais uma vez, somos chamados a testemunhar a fé presente no Cristo Eucarístico e como de costume teremos o Santíssimo no meio dos fiéis, porém, com algumas adaptações. Ao invés da procissão, levaremos o Santíssimo em carro aberto pelos bairros da cidade abençoando as famílias e as residências. Ou seja, neste ano ao invés de nos reunirmos para a ornamentação do caminho por onde Jesus presente na Eucaristia iria passar, preparemos com a mesma alegria nosso coração, pois é lá que Ele irá nos encontrar”, diz Dom Luiz Gonçalves Knupp, Bispo da Diocese de Três Lagoas.

Santo Missa e bênção do Santíssimo Sacramento pelos bairros

Nas cinco Paróquias da cidade de Três Lagoas a Solenidade de Corpus Christi será celebrada simultaneamente na quinta-feira (11/6) às 8h com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Logo após a Santa Missa, cada Padre e o Bispo, percorrerão as principais ruas dos bairros das paróquias levantando o Santíssimo Sacramento em carro aberto.

Às 11h, os Padres e o Bispo, retornarão para suas paróquias e concederão a bênção do Santíssimo em frente às Igrejas matrizes: Catedral Sagrado Coração de Jesus, Igreja Santa Luzia, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Santa Rita de Cássia e Igreja São Francisco de Assis.

Toda a programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais das paróquias. Nas demais paróquias do território diocesano, também haverá a mesma programação com a adequação de horários.

Em obediência às medidas de segurança orientadas pela vigilância sanitária e demais órgãos de saúde, as Missas serão celebradas com a lotação máxima de 30%. Os fiéis deverão respeitar o distanciamento no interior da Igreja e utilizar corretamente a máscara do início ao final da celebração.