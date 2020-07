MAIS ILUMINADAS Avenidas de Três Lagoas ganham lâmpadas de Led Nesta primeira etapa prefeitura prioriza principais avenidas e ruas de ligação aos bairros

25 JUL 2020 - 07h:57 Por Ana Cristina Santos

As principais avenidas de Três Lagoas começaram a ter as lâmpadas comuns, de vapor sódio, substituídas pelas de Led, que são mais eficientes e deixam as vias mais iluminadas.

O processo de troca começou pela avenida Antônio Trajano, depois Clodoaldo Garcia, e agora chegou a vez da avenida Ranulpho Marques Leal receber lâmpadas de Led.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a substituição deve ser concluída dentro de três semanas. A empresa fabricante será responsável pela manutenção e troca das lâmpadas durante cinco anos -prazo de garantia dos produtos.

Serão 106 postes trocados em toda a extensão da avenida, no trecho urbano da BR-262, que corta a cidade. Além de garantir mais economia aos cofres públicos, o secretário destaca que as lâmpadas de Led proporcionam mais segurança em virtude da luminosidade.

Ainda de acordo com o secretário, nesta primeira etapa a administração está priorizando as principais avenidas e ruas arteriais de ligação bairro-centro. O projeto ainda vai contemplar a substituição 100% das luminárias no bairro Jupiá, 100% no bairro Vila Piloto , bem como contemplará a rua Afonso Trannin, no acesso ao distrito de Arapuá.

A prefeitura não informou o valor do investimento com essas substituições.