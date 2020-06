INVESTIGAÇÃO Babá presta depoimento sobre morte de criança Delegado diz que morte de criança pode ter sido acidental

2 JUN 2020 - 13h:10 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Bebê com seis meses de vida morre após queda e Polícia é chamada para investigar o acidente

A babá que cuidava de uma criança de seis meses que morreu na sexta-feira (29) ao cair de um carinho em sua residência, no jardim das Acácias, em Três Lagoas, já prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, Rodrigo Esperancini, as investigações ainda estão em andamento. Após ouvir a babá, o delegado disse que aguarda a conclusão dos laudos. Ao que parece, segundo Esperancini, a morte foi, realmente, acidental.

A babá teria deixado o local após a chegada da equipe do Samu, que tentou reanimar a criança que, infelizmente morreu. O delegado não informou as alegações da babá para ter deixado o local enquanto a criança era socorrida pela equipe do Samu. Os pais do bebê estavam trabalhando quando o fato aconteceu.