TRêS LAGOAS Bairro Santa Rita começa a receber drenagem e pavimentação Veja quais são as ruas que receberão obras nos próximos dias

11 DEZ 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) está realizando a drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica de diversas ruas do Bairro Santa Rita.

Realizada com recursos próprios do Município, a obra será realizada pelo valor de R$ 5.149.737,19. Totalizando uma área de 41.031,20 m² de pavimentação, contando com 8.938,21 m de meio fio com sarjeta, direcionando escoamento superficial para 3.123,43 m de galeria de águas pluviais em tubos de Concreto.

A obra está em fase inicial de execução, finalizando serviços de terraplanagem, com execução de guias e sarjetas na Rua Antônio de Barros Guerra.

As ruas que receberão obras nos próximos dias serão:

• Rua Manoel Mendes (entre a Rua Antônio de Barros Guerra e a Rua 15 de Junho);

• Rua Manoel Rodrigues Artez (entre a Rua Antônio de Barros Guerra e a Rua Coronel João Figueiras);

• Rua 13 de Julho (entre a Rua Julio Mancini e a Rua Manoel Rodrigues Artez);

• Travessa Evangelista (entre a Rua Manoel Rodrigues Artez e a Rua Almirante Barroso);

• Rua Coronel João Filgueiras (entre a Rua Manoel Mendes e a Rua Manoel Rodrigues Artez);

• Rua Bernardinho Antônio Leite (entre a Rua Antônio de Barros Guerra e a Rua 15 de Junho);

• Rua Otávio Sigefredo Roriz (entre a Rua Antônio de Barros Guerra e a Rua 15 de Junho);

• Rua Alfredo Castilho (entre a Rua Manoel Mendes e a Rua Manoel Rodrigues Artez);

• Viela Antônio Sioney Pereira (entre a Rua Otavio Sigefredo Roriz e a Rua Manoel Mendes);

• Viela Projetada E (Rua Júlio Mancini e a Rua Bernadino Antônio Leite);

• Rua Antônio de Barros Guerra (entre a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Manoel Rodrigues Artez);

• Rua Alexandre Abrão (entre a Rua Júlio Mancini e a Rua Manoel Rodrigues Artez);

• Travessa 01 (entre a Rua Bernadino Antônio Leite ao fim);

• Travessa 02 (entre a Rua Bernadino Antônio Leite ao fim).