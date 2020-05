TRêS LAGOAS Baixa procura por atendimento obriga hospital reduzir número de pediatras Hospital dispensou equipe de pediatria que atendia no Pronto Socorro

20 MAI 2020 - 18h:57 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas reduziu o número de médicos pediatras diante da baixa procura por atendimento neste setor no plantão de 24 horas.

De acordo com o hospital, o número de atendimento voltado para a pediatria no Pronto Socorro reduziu de 1.000 para 40 atendimentos por mês. Em razão disso, o hospital dispensou a equipe de pediatria que atendia, exclusivamente no Pronto Socorro.

A partir de agora, a mesma equipe que cobre as escalas de plantão de 24 horas no hospital dará o suporte aos médicos no Pronto Atendimento de Convênios, caso necessário.

Apesar dessa alteração, o hospital ressalta que continua contando com pediatras 24 horas nas escalas de plantão em todas as unidades do hospital, havendo readequação apenas do Pronto Atendimento de Convênios e de forma temporária, enquanto durar o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“ Uma entidade privada, sem fins lucrativos como o Hospital Auxiliadora, que atende o SUS, tem como um de seus objetivos que eventuais resultados positivos no atendimento aos pacientes particulares e de convênios, possa auxiliar no custeio dos atendimentos realizados ao SUS. Isso ocorre em praticamente todos os hospitais beneficentes e filantrópicos no país. Com essa pandemia, grande parte dos hospitais no mundo paralisaram, reduziram ou tem vivenciado a baixa procura por atendimentos e cirurgias eletivas dos pacientes particulares e de convênios. Com a grande e repentina queda nessas receitas, todas as instituições hospitalares pelo mundo estão se desdobrando para readequarem seus custos e seus processos internos”, diz o hospital, e nota.