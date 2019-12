CONFIRA! Balneário de Três Lagoas funciona com horário diferenciado no fim de ano Local abre no dia 31 para o show de Réveillon e depois só retoma funcionamento no dia 4 de janeiro

30 DEZ 2019 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Local abre no dia 31 para o show de Réveillon e depois só retoma funcionamento no dia 4 de janeiro - Arquivo/JPNews O Balneário Municipal de Três Lagoas será palco para o show e a queima de fogos do Réveillon 2020. Para que tudo seja organizado sem transtornos, hoje (30), os portões estão fechados para visitantes e serão reabertos amanhã às 21h para o show. Depois, para a limpeza, desmontagem da estrutura para o show e reorganização de da estrutura, o local ficará fechado, sendo reaberto no dia 4 de janeiro.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), por meio da Diretoria de Turismo, divulgaram a agenda das atividades dos próximos dias. Confira abaixo:



DEZEMBRO

30 – Fechado

31 – Abrirá às 21h para o Réveillon



JANEIRO

01, 02 e 03 – Fechado para limpeza e manutenção

04 – Aberto com cobrança



VALORES

No dia 04 de janeiro será cobrado R$ 5 por pessoa; sendo R$ 2,50 crianças de 10 a 15 anos e estudantes com carteirinha.

Os quiosques são reservados a R$ 40 (incluindo uma entrada grátis). Crianças de até 9 anos e idosos acima de 60 anos não pagam.

