LAZER Balneário municipal ficará aberto ao público no Natal e Ano Novo Visitantes devem ficar atentos quanto às medidas de prevenção contra a Covid-19

11 DEZ 2020 - 08h:12 Por Kelly Martins

O balneário municipal “Miguel Jorge Tabox”, às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas, estará aberto ao público durante todos os dias de dezembro e início de janeiro. Segundo a coordenadora de Serviços de Políticas Públicas, Natália Leite, o balneário funcionará de quinta a domingo, das 8h às 16h, com cobrança de bilheteria no valor de R$ 5. Na semana de comemoração para do “Ano Novo”, o local também estará aberto nestes horários.

“Importante ressaltar que, para o dia 25 de dezembro, estamos reservando quiosque mediante pagamento adiantado, pois as restrições ainda são as mesmas de 200 pessoas e 20 quiosques”, disse a coordenadora. O mesmo vale para o feriado de 1º de janeiro de 2021. Conforme o Decreto nº 256, redigido pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, especificando medidas necessárias para que a população utilize o local de lazer, obedecendo ao Plano de Contingência e Contenção de Riscos (PCCR), o balneário Municipal está funcionando com quantidade máxima de 200 pessoas por dia.

O local também terá a capacidade de estacionamento e quiosques reduzidos em 50%, respeitando as normas de distanciamento para evitar o contágio pelo coronavírus. Os visitantes passam por aferição de temperatura obrigatória na entrada e circulam pelo balneário utilizando máscara.

Para higienização das mãos, displays de álcool em gel estão sendo disponibilizados em pontos estratégicos. Pessoas com sintomas gripais, acima de 70 anos ou que estejam incluídas em grupos de risco não poderão entrar no local.



Outras informações podem ser obtidas pelo número: (67) 9 9153 -1229.