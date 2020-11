LAZER Balneário municipal reabre nesta quinta com capacidade para 200 pessoas Área de lazer funcionará de quinta a domingo, com medidas contra a Covid-19

18 NOV 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

O Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox" reabrirá os portões para o público, a partir desta quarta-feira (19), conforme decreto nº 256, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso do Sul.



O documento especifica as medidas necessárias para que os visitantes voltem a utilizar o local de lazer, obedecendo as medidas de biossegurança contra a Covid-19. O funcionamento do balneário será de quinta a domingo, das 8h às 16h, com quantidade máxima de 200 pessoas por dia. O local também terá a capacidade de estacionamento e quiosques reduzidos em 50%, respeitando as normas de distanciamento para evitar o contágio da doença.



Além disso, os visitantes terão aferição de temperatura obrigatória na entrada e deverão circular pelo balneário utilizando máscara. Para higienização das mãos, displays de álcool em gel serão disponibilizados em pontos estratégicos. Pessoas com sintomas gripais, acima de 70 anos ou que estejam incluídas em grupos de risco não poderão entrar no local.