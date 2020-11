TRêS LAGOAS Banco do Brasil realiza reunião para explicar linha de financiamento FCO Giro Emergencial visa minimizar impactos econômicos da Covid-19

4 NOV 2020 - 14h:51 Por Ana Cristina Santos

Para minimizar os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do novo Coronavírus, o Banco do Brasil tem disponibilizado aos empresários linhas de créditos emergenciais.

Trata-se de um capital de giro emergencial de apoio às microempresas e empresas.

A linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi disponibilizada pelo Banco Brasil. Essa linha de crédito será tema de uma reunião virtual, nesta quinta-feira (5), às 19 horas no aplicativo Teams.

O evento é uma realização da Federação das Associações Empresariais (Faems), do Banco do Brasil, do Sebrae e da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, que convidam as lideranças empresariais de Três Lagoas para essa webconferência.

A reunião será com a Superintendência do Banco do Brasil e o gerente da agência de Três Lagoas para tirar dúvidas sobre o acesso à Linha de financiamento do FCO Giro Emergencial.