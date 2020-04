TRêS LAGOAS Bancos atendem por meio de senha e horário agendado Medida foi adotada para evitar aglomerações em frente as agências bancárias

13 ABR 2020 - 11h:38 Por Ana Cristina Santos

A partir desta segunda-feira (13), as agências bancárias de Três Lagoas passaram a atender por meio de senhas e horários agendados, conforme estabelecido por meio de decreto da prefeitura, publicado no Diário Oficial do Município de hoje.

A medida visa evitar filas e aglomerações em frente as agências bancárias, conforme tem ocorrido desde a semana passada, quando os bancos voltaram a funcionar em Três Lagoas.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos bancários poderão adotar o atendimento mediante agendamentos individual ou distribuição de senha com hora marcada, observado em qualquer caso a limitação fixada no decreto. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o limite de atendimento por dia é de 150 pessoas.

A mudança no decreto foi feita pela prefeitura após pedido dos gerentes de todas as agências bancárias de Três Lagoas, em decorrência da aglomeração que tem se formado em frente as bancos.