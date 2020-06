AMOR COMPARTILHADO Band, Cultura e TVC sorteiam cestas com vinho e chocolate para namorados Grupo RCN mobiliza seus veículos e participa das celebrações do Dia dos Namorados. PARTICIPEM!

7 JUN 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

O ano de 2020 chegou mudando a realidade de todo o mundo. Fez uma reviravolta nas relações humanas. Afastou algumas pessoas, aproximou outras... O distanciamento social mostrou como é importante ter alguém por perto e poder abraçar, dividir a vida, compartilhar momentos importantes.

Sentimento bom é sentimento compartilhado. E quando a gente tem com quem compartilhar, o Grupo RCN te ajuda a comemorar! Desta vez é tão bom que até rimou.

Chegamos no mês de junho em clima romântico, clima de Dia dos Namorados, que já será comemorado na próxima sexta-feira (12) e com esse sentimento nasceu a promoção “Amor Compartilhado”.

Se você é um ouvinte e espectador fiel sabe que todos os dias, a Band 93,3 FM, a Cultura 106,5 FM e a TVC HD Canal 13.1 transmitem, ao vivo, várias programações. Então, escolha seu programa preferido para ganhar uma cesta de café-da-manhã, com chocolates da cacau show, vinho... Completa!

Os prêmios e as promoções foram pensadas estrategicamente para vocês o Grupo RCN vai sortear mais de nove cestas, fora o vinho e chocolate, para este tempo friozinho em que nós ficamos mais tempo em casa, ou, ainda melhor, para você dividir com o “love”... Tem coisa melhor?

COMO PARTICIPAR?

Para concorrer é bem fácil: acesse a página da Cultura FM & TVC HD ou a página da Band 93 FM e clique na capa da página, que é a própria publicação da promoção. Lá tem todas as informações; curtir e compartilhar a imagem, marcar o amor da sua vida e acessar o link.

Se preferir um atalho, abra a câmera do celular e mire no QR Code que está na capa das páginas e aqui na imagem também, que ele te direciona para participar da promoção.

Este link serve para a equipe do Grupo RCN identifica-lo e qual foi o seu programa escolhido – por exemplo, ‘A Casa é Sua’ ou ‘Toca Todas Band FM’ – e validar o sorteio para a entrega do prêmio.

Pronto. Clicou, participou, você já está concorrendo, para garantir o presente do(a) amado(a) no dia 12 de junho.

E OS SOLTEIROS?

Esta poderia ser a hora de estabelecer a regra: é promoção de dia dos namorados, então é só para casais. Mas na verdade não é bem assim! Nós somos bonzinhos e deixamos a promoção aberta para todos que quiserem participar; solteiros, namorados, noivos, casados, apaixonados que querem se declarar... Tem alguém especial aí no coração? Já aproveita para se declarar, marque a pessoa lá na publicação e dê o prêmio para ela!

QUANDO?

Sobre a data do sorteio, cada programa já tem seu dia e seu horário definido para sortear o prêmio, e as informações constam dentro do link. Para mais informações, entre em contato pelo Messenger de qualquer uma das páginas, seja da Band 93 FM ou da Cultura FM & TVC HD, ou pelo WhatsApp abixo. Boa sorte!