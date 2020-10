#AIBEBê! Band FM sorteia 3 kits do Gustavo Lima Kit #aibebê do Embaixador pode ser seu!

12 OUT 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Imagine ganhar um kit do Embaixador? É claro que a referência vale para o ícone do sertanejo, Gusttavo Lima. A mais recente promoção da rádio Band FM Três Lagoas 93.3 vai sortear três kits no dia 30 deste mês às 18h. O kit é composto por camiseta, boné, copo, CD e DVD.

Serão também sorteio triplo. Para concorrer é simples; É só responder à postagem com a brincadeira do cantor. Precisa marcar a #aibebe e o @ do seu bebê no Facebook, Instagram ou WhatsApp 67) 3509 7500.