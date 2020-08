CRUELDADE Bandidos abatem novilhas prenhas e escarniam animais Proprietário teve um prejuízo de R$ 9mil; e caso é investigado pela 2ªDP

6 AGO 2020 - 11h:35 Por Alfredo Neto

Um pecuárista de 59 anos, teve um prejuízo de R$ 9mil, após ter duas novilhas abatidas por ladrões na manhã desta quinta-feira (6), em uma chácara, as margens da rodovia BR 158, próximo ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

O pecuarista relatou na delegacia que foi à sua chácara na manhã desta quinta-feira, quando percebeu as duas novilhas mortas e escarniadas. A vítima contou que o gado era de raça Girolando e Jersey, eram duas fêmeas e que as duas estavam prenhas.

A vítima contou que os bandidos deixaram apenas as cabeças e as vísceras das novilhas. O abigeato (crime de roubo, abade e escarneio de animal) foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil, no bairro Vila Piloto.