BR-262 Barreira sanitária em Três Lagoas vai funcionar somente até às 22h Rastreamento clínico contra a propagação da Covid-19 é feito na divisa com SP

23 JUL 2020 - 10h:42 Por Kelly Martins

Por dia, mais de três mil veículos, em média, entram em Três Lagoas pela BR-262, na divisa da cidade com o estado de São Paulo. Para fechar o cerco contra os avanços da pandemia do novo coronavírus, abordagens são feitas desde o mês de abril na barreira sanitária instalada na divisa. Até então o monitoramento era feito 24 horas por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar e de fiscais agropecuários. Mas desde o início da semana, a fiscalização ocorre somente a partir das 6h até às 22h.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Arruda, explica que a mudança no horário se deve ao fluxo de veículos. “A quantidade de veículos que transitam pelo local na madrugada é baixa e não há necessidade desse tipo de monitoramento no período. O fluxo é pela manhã e à tarde”, pontuou.

O comandante destaca que a mudança no horário não vai afetar o trabalho realizado, já que há dificuldades também para manter os militares no local durante toda a madrugada. Entre os meses de abril e julho, mais de 120 mil pessoas foram monitoradas na barreira sanitária em Três Lagoas. Na ação, os agentes pedem a parada dos veículos, ocasião em que é feita aferição de temperatura corporal dos motoristas e passageiros.

