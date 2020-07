TRêS LAGOAS ‘Barreira sanitária não tem obrigação de parar todos os veículos’, diz comandante Estrutura de controle sanitário funciona na divisa de Três Lagoas e Castilho

13 JUL 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

Após questionamentos de moradores sobre o funcionamento da barreira sanitária instalada em Três Lagoas na divisa com o Estado de São Paulo, no Posto Fiscal em Jupiá, o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Leandro Arruda, se pronunciou sobre o assunto.

Vários condutores têm alegado que a barreira sanitária não tem abordado todos os condutores que passam pelo local. O comandante destacou que, realmente não existe está obrigatoriedade. Ele disse que, na verdade a estrutura montada trata-se de um controle sanitário. “A barreira desde o início nunca veio com protocolo de que todos os veículos deveriam ser parados. Não é uma barreira sanitária ao pé da letra, no sentido de barrar todos os veículos, é um controle de entrada, sem tirar o direito de ir e vir, que não pode ser comprometido”, explicou o comandante.

O tenente- coronel esclareceu ainda que nos últimos dias a barreira está funcionando com dois funcionários a menos. Nos últimos dias, segundo ele, dois funcionários da Agraer não compareceram e as vagas não foram repostas. Houve baixa de um policial militar também, mas logo foi reposto.

A barreira em Três Lagoas começou a funcionar em abril, com o objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre medidas preventivas contra a Civid. Com apoio das equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Iagro, a barreira consiste na abordagem orientativa de condutores e ocupantes de veículos que estão entrando no município e identificação de possíveis sintomas relacionados ao Coronavírus.