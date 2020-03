TRêS LAGOAS Batalhão da Polícia Militar tem novo comandante Tenente-coronel, Ênio de Souza, deixa a corporação depois de dois anos

7 MAR 2020 - 06h:40 Por Gisele Mendes

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas (2º BPM-TL) tem novo comandante, o tenente-coronel, Gil Alexandre da Rocha. Natural de Campo Grande, Rocha tem 48 anos e atuava no Grupo de Inteligência da Corregedoria da Polícia Militar da Capital. Ele ocupa o cargo que era do tenente-coronel, Ênio Souza, que ficou a frente da corporação por quase três anos.

A solenidade de troca de comando foi realizada no prédio do 2º BPM-TL e contou a presença de diversas autoridades políticas. Ainda na quinta-feira (5), Rocha se reuniu com os oficiais para apresentar algumas das suas pretensões.

Na sexta (6), ele viajou para Campo Grande, onde cumpriu agenda com o Governo do Estado. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da PM, o tenente-coronel Rocha tem até 30 dias para se deslocar da capital para Três Lagoas, porém, ele assumirá a corporação, definitivamente, já na segunda-feira (9).

Na próxima semana, Rocha vai apresentar novas estratégias de policiamento, que visam agregar à segurança do município. Para isso, ele fará um levantamento para identificar quais ações e regiões do município merecem atenção imediata.

Ele disse ainda, que vai seguie a linha de trabalho do tenente-coronel, Ênio Souza, que foi desenvolvida com afinco.