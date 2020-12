CRÉDITO BB oferece nova linha de crédito a PEAC Maquininhas Covid-1 É o crédito ideal para empresas que vendem no cartão e que precisam de uma solução rápida

8 DEZ 2020 - 07h:10 Por Israel Espíndola

O banco do Braisl lança mais uma linha de crédito para atender microeempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, com faturamento bruto anual nas bases da Receita Federal de até R$ 4,8 milhões em 20/03/2020, conforme Lei nº 14.042, de 19/08/2020.

De acordo com o gerente da agência do banco em Três Lagoas, Anderson Okahara, é uma linha de crédito ideal para empresas que vendem no cartão e que precisam de uma solução simples, prática e segura para as necessidades do dia a dia.

Confira a entrevista: