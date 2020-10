'MACHÃO' Bêbado, agride e arrasta a mulher grávida pelos cabelos A gestante narrou que vem sofrendo ameaças do marido

23 OUT 2020 - 07h:30 Por Israel Espíndola

Após saírem de um aniversário uma mulher de 28 anos, sofre agressões do marido de 19 anos, e é arrastada pelos cabelos. Os dois teriam acabado de sair de uma festa e o autor estava alcoolizado. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, em Chapadão do Sul.

As informações são do registro policial, os vizinhos acionaram a Polícia Militar através do 190, explicando a situação. Em seguida, a própria vítima ligou para fazer a denúncia. Quando os militares chegaram até o local das agressões, a gestante narrou que vem sofrendo ameaças do marido. Ela afirmou que o marido havia consumido bebida alcóolica e ficou ‘descontrolado’, após saírem da festa.

O agressor resistiu à prisão, se jogou no chão e negou ser conduzido até a delegacia. Foi preciso algemar o homem, ao ser conduzido para delegacia o mesmo começou ameaçar a esposa e tentou convencê-la de não registrar queixa. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.