COVID-19 Bebê de 1 ano contrai coronavírus e está entre as 91 vítimas de Três Lagoas Três Lagoas soma 91 casos da doença e salto foi de 7 confirmações na quinta-feira

15 MAI 2020 - 07h:15 Por Tatiane Simon

Saltou de 84 para 91 o número de moradores de Três Lagoas contaminados pelo novo coronavírus. Entre as vítimas, consta um bebê do sexo masculino de 1 ano. Esta é a segunda criança a ser infectada pelo vírus. Em 23 de abril, um menino de 7 anos teve o diagnóstico positivo da doença. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta quinta-feira (14) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além da criança, as outras vítimas são duas mulheres e quatro homens. Segundo o documento, a idade dos pacientes é: duas mulheres, uma de 31 e outra de 25 anos. Entre os homens: 31, 48, 47 e 62. Além do bebê.

Três dos sete casos confirmados hoje tiverem contato com outros casos positivos, inclusive a criança. Todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, Três Lagoas possui 595 casos notificados, 60 estão em investigação após coleta de exame, 91 casos positivos para Covid-19 e três mortes mortes.