TRISTE Bebê de 3 meses morre por engasgo em hospital Criança havia acabado de tomar leite, foi socorrida e não resistiu

26 DEZ 2019 - 10h:04 Por Valdecir Cremon

Uma criança de três meses morreu por parada cardiorrespiratória após se engasgar com leite, nesta quarta-feira (25), no Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas. O bebê foi socorrido pela mãe e atendido por uma equipe de pediatras do hospital por volta das 17h, em estado grave. "Todos os procedimentos possíveis foram tomados", disse a assessoria de imprensa do hospital.

A morte da criança foi constatada às 23h30. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram informados para registro e apuração do caso.

Segundo parentes, a criança foi enterrada na manhã desta quinta-feira no cemitério da cidade.