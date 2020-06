AUXÍLIO EMERGENCIAL Supermercados, padarias e até lanchonetes aceitam débito virtual em Três Lagoas; saiba como Compras não precisam de uso de cartão físico em estabelecimentos comerciais

1 JUN 2020 - 13h:05 Por Kelly Martins

Você sabia que é possível fazer compras em supermercados, padarias e até lanchonetes e pagar com o benefício do Auxílio Emergencial (R$ 600) pelo celular por meio do cartão virtual? Em Três Lagoas, muitos estabelecimentos comerciais estão oferendo essa alternativa para os trabalhadores, que acabam deixando de enfrentar filas nas agências da Caixa Econômica.

A Caixa também liberou uma atualização do aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento por meio de código QR (uma forma mais avançada do código de barras que pode ser lido por câmeras de celulares).

O comerciante Fábio Asnal vende lanches. Ele destaca que os pedidos dos clientes aumentaram, já que muitos nem precisam ir até o local. O consumidor informa os dados pessoais e o endereço de entrega. O cliente envia o número da senha digital gerada pela Caixa e ele é inserido na maquininha de cartão. Em seguida, o pagamento é concluído.

Confira abaixo a reportagem: