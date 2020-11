ECONOMIA Beneficiários do Bolsa Família com NIS 3 recebem hoje o Auxílio Emergencial São 1,6 milhão de beneficiários que podem sacar o dinheiro nesta quinta-feira

19 NOV 2020 - 09h:01 Por Redação

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 3 recebem hoje (19) R$422,7 milhões referentes à terceira parcela do Auxilio Emergencial Extensão.

De acordo com a Caixa, neste mês, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideráveis elegíveis para a terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão e receberão R$4,2 bilhões durante o mês de novembro. Os pagamentos para esse público começou na última terça-feira (17).

O pagamento do auxílio segue o calendário normal do Bolsa Família, com as mesmas datas do benefício regular. No dia da liberação do crédito, é possível a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui; ou receber por crédito na conta Caixa Fácil.

Para o pagamento do Auxílio Emergencial Extensão, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania, e recebem o valor do Programa Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor. (Informações da agência Brasil).