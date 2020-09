BENEFÍCIO Beneficiários do Bolsa Família recebem R$ 300 nesta quinta Mães chefes de família continuam podendo sacar o dobro, que será de R$ 600

15 SET 2020 - 08h:11 Por Tatiane Simon

Os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receberem a nova etapa do auxílio emergencial de R$ 300. De acordo com o calendário do programa, os pagamentos começam no próximo dia 17.

As mães chefes de família continuam podendo sacar o dobro, que neste caso será de R$ 600.

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social. Vale lembrar que se o benefício do Bolsa Família for maior que os R$ 300 do auxílio emergencial, o beneficiário recebe o mais vantajoso.

O governo ainda não divulgou a data para o pagamento da sexta parcela de R$ 300 para os demais beneficiários do auxílio emergencial.